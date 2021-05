Creuse : nouvelle opération de vaccination sans rendez-vous à Auzances et à la Courtine ce samedi

Deux nouvelles opérations de vaccination sans rendez-vous sont organisées en Creuse samedi à Auzances et à la Courtine.

Plus de 500 doses par communes

À Auzances, 600 doses du vaccins Pfizer seront disponibles. La vaccination aura lieu de 9 heures à 17 heures sans interruption à l'Espace André Vénuat (avenue de Verdun) en partenariat avec la Ville d’Auzances, le Centre hospitalier d’Evaux-les-Bains, le SDIS de la Creuse et l’ARS.

À La Courtine 500 doses de Pfizer vont être administrées. La vaccination se déroulera de 9 heures à 17 heures sans interruption, à la salle polyvalente (17 rue des Deux Frères) en partenariat avec la Ville de La Courtine, le Centre hospitalier d’Aubusson, le SDIS de la Creuse et l’ARS. Pour faciliter l’accès au plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles, des tickets seront distribués à partir de 8 heures précisant l’horaire auquel se présenter pour se faire vacciner.

Public cible

Vous êtes concernés si vous avez 55 ans ou plus, ou si vous avez plus de 18 ans et que vous avez une comorbidité (dans ce cas aucun justificatif ne sera demandé). Les personnes mobilisées pour tenir les bureaux de vote les jours des scrutins départementaux et régionaux le 20 et le 27 juin, pourront elles aussi se faire vacciner (présidents, secrétaires, assesseurs, fonctionnaires communaux,) ainsi que les magistrats participant aux opérations électorales.

À ce jour, plus de 56 000 doses ont été administrées dans le département.