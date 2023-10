Creuse : plombées par les légionnelles, les thermes d'Evaux-les-Bains clôturent leur saison

Les thermes d'Evaux-les-Bains (Creuse) ne veulent pas prendre de risques, deux semaines après avoir découvert des légionnelles dans les réseaux d'eau de l'établissement. Les derniers prélèvements bactériologiques ont révélé que ces bactéries, nocives pour la santé, sont toujours présentes en faible quantité. En accord avec l'ARS, les thermes d'Evaux-les-Bains ont donc décidé de mettre fin à leur saison thermale 2023, et de toute mettre en oeuvre pour accueillir au mieux les touristes le 18 mars 2024, pour l'ouverture de la prochaine saison thermale. Car il y a quand même une bonne nouvelle : l'établissement a trouvé le problème. "L’origine du problème de contamination semble désormais avoir été identifiée et toutes les mesures correctives ont été prises. Des prélèvements vont maintenant avoir lieu dans les prochains jours et dans les semaines à venir pour vérifier l'absence totale de bactéries et éliminer définitivement tout risque sanitaire."

Cela signifie que la dernière cure, prévue le 16 octobre, n'aura donc pas lieu. "Toutes les activités du Grand Hôtel, du restaurant Le 59 degrés et du spa se poursuivent normalement, celles-ci n’étant en aucun cas concernées par cette mesure", précise l'établissement.