Creuse : que faire si je suis positif à la Covid-19 ?

Ca devait arriver. Vous êtes allés faire un dépistage , et le résultat vient de tomber, vous êtes positif au coronavirus. La première chose à savoir, c'est que chaque test positif est transmis à la CPAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Et c'est un membre de la brigade "contact-tracing" qui va se charger de votre dossier.

1ère chose à faire : s'isoler

Etre positif au coronavirus c'est être contagieux. Il faut donc s'isoler, et ne plus sortir de chez soi. En clair, cela veut dire, qu'il faut trouver une personne pour faire ses courses. Si ce n'est pas possible, la CPAM peut s'en charger. Elle peut aussi faire venir chez vous un infirmier. Enfin, si vous avez besoin d'un arrêt de travail, inutile de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. C'est l'assurance maladie qui vous le délivrera.

Le contact-tracing

Dès lors qu'une personne est positive, elle reçoit un coup de fil de la brigade "contact-tracing". Le but, c'est de repérer tous vos cas contacts éventuels. Ensemble vous allez passer en revue tout ce que vous avez fait au cours des sept derniers jours. Et si vous avez dans vos proches une personne qui arrive d'un pays étranger, il faudra faire preuve de plus mémoire. L'assurance maladie traque les variants du coronavirus, plus virulents, plus contagieux et vous posera alors des questions sur ce que vous avez fait au cours des deux dernières semaines.

Le droit à l'anonymat

Vous avez le droit de demander, à ce que votre identité ne soit pas divulguée à vos cas-contacts. Ils recevront eux aussi un appel de l'assurance maladie. Et à leur tour, on va leur demander de se faire tester et de s'isoler s'il le faut. Ca c'est le scénario classique, mais en période de grosse tension épidémique, l'assurance maladie fait au mieux. Tous les "patients zéro", testés positifs sont contactés mais pas forcément, leurs cas-contacts.