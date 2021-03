Creuse : "Sans le dépistage du cancer colorectal, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui"

En à peine cinq minutes, vous pouvez éviter des années de galère et de traitements médicaux. Cinq minutes, c'est le temps nécessaire pour faire chez vous le dépistage du cancer colorectal, qu'on appelle aussi le cancer du gros intestin. C'est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième le plus meurtrier en France selon le centre de coordination CRCDC Nouvelle-Aquitaine.

A quelques semaines ou mois près je me retrouvais avec un cancer

Le problème est que l'on n'est pas assez nombreux à se faire dépister : seulement 30% des gens concernés environ. Le mois de mars, "Mars Bleu", est dédié à la sensibilisation et la lutte contre le cancer colorectal. Une seule chose à retenir : si vous avez entre 50 et 74 ans, demandez le test à votre médecin.

Dr Hervé Noinski, généraliste à la maison de santé de Boussac Copier

"J'ai fait le test, on m'a enlevé trois polypes"

Michel s'est fait dépister il y a quatre ans et ça lui a sauvé la vie. Cet habitant de Boussac-Bourg a 61 ans aujourd'hui : "Le test s'est révélé positif, donc j'ai fait une coloscopie. On m'a enlevé trois polypes (des tumeurs). A quelques semaines ou mois près je me retrouvais avec un cancer, j'ai échappé à la chimiothérapie. Sans le dépistage, je ne serai peut-être plus là aujourd'hui !" Désormais, il incite ses proches à se faire tester.

Michel, 61 ans, s'est fait dépister il y a quatre ans Copier

Le cancer colorectal touche 4% des hommes et 3% des femmes. Au début, il évolue sans symptôme, d'où la nécessité de faire le dépistage tous les deux ans gratuitement, entièrement remboursé par l'assurance maladie. "Il s'agit simplement d'un recueil de selles, à faire chez soi. On met le sachet dans une enveloppe, et l'enveloppe dans la boîte aux lettres, c'est très simple", insiste le docteur Hervé Noinski, généraliste à la maison de santé de Boussac.

S'il est détecté tôt, le cancer se guérit dans neuf cas sur dix. Selon le CRCDC-NA, le dépistage régulier du cancer colorectal permettrait d’éviter 6.500 décès par an en France. Il cause tous les ans la mort de 17.000 Français.