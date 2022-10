Creuse : trois jours de dépistage gratuit du glaucome

Savez vous que le glaucome est la première cause de cécité dans le monde ? Elle touche plus d'un million de personnes en France dont près de la moitié l'ignorent. Alors si vous n'avez pas fait contrôler votre vue depuis un moment, c'est peut-être le moment de le faire. L'union nationale des aveugles et déficients visuels propose trois jours de dépistage gratuit du glaucome en Creuse. L'examen dure une quinzaine de minutes et s'adresse aux personnes de plus de 40 ans.

ⓘ Publicité

Les rendez-vous

Ces dépistages gratuits sont organisés selon le calendrier suivant :