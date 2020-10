Le coronavirus a fait trois morts de plus en Creuse, depuis le 15 octobre, si l'on en croit les chiffres des autorités sanitaires. En une semaine on est passé de 16 à 19 morts. Les indicateurs se dégradent de tous les côtés dans notre département.

Creuse : trois morts de plus en une semaine à cause du covid

L'épidémie de covid-19 a connu une progression importante en Creuse ces derniers jours. D'après les chiffres de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine, ce vendredi 23 octobre on déplore 19 victimes depuis le début de l'épidémie. La semaine dernière encore, les autorités de santé comptaient seulement 16 morts en Creuse. Par ailleurs la plupart des indicateurs du covid se dégradent dans notre département.

Les hospitalisations ont plus que triplé

Lors du point du 16 octobre, l'Agence Régionale de Santé recensait quatre personnes hospitalisées pour le coronavirus en Creuse. Aujourd'hui, nous en sommes à quinze. Parmi elles, quatre sont en soins intensifs ou en réanimation.

Huit foyers de contaminations (clusters), sont en cours en Creuse.

Le taux d'incidence grimpe en flèche

En l'espace d'une semaine plus de 140 personnes ont été testées positives dans notre département. Rapporté à la population de la Creuse, ces chiffres sont mauvais. Le taux d'incidence ( le nombre de cas pour 100 000 personnes) s'établit maintenant à 122, contre 70 la semaine dernière.

Si l'on se fie à cet indicateur, la Creuse est le quatrième département de la Région le plus mal noté, derrière les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne et les Landes. Les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne appliquent déjà le couvre-feu.