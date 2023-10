Creuse : un bus arpente tout le département pour sensibiliser sur la santé mentale

Pour la première fois, un bus très spécial parcourt la Creuse. Pas question de monter dedans pour aller d'un point A à un point B, ce Facility Bus est une initiative du projet territorial de santé mentale pour sensibiliser les habitants à la question des troubles psychiques. Le Facility Bus a été inauguré ce mardi 3 octobre 2023 lors de la 2e édition du Forum des partenaires en santé mentale de la Creuse à La Souterraine.

ⓘ Publicité

"Non, la maladie mentale, ça ne fait pas peur"

Dans le fourgon bleu foncé, Victor Lançon, l'animateur du Facility Bus, range tout le matériel dont il a besoin pour ses ateliers, le moyen d'attirer les passants. "Par exemple là, on a juste posé une question sur les préjugés pour que les gens y répondent et posent leurs réponses sur des post-it de couleur", précise-t-il. Ce premier pas permet ensuite à Victor Lançon de lancer une conversation. "Comment vont-ils ? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ce qu'il se passe en Creuse sur la santé mentale ?, explique Victor Lançon. On a plein de flyers et ça permet de dire que non, finalement, la maladie mentale, ça ne fait pas peur. Tout le monde peut être touché un jour dans sa vie et ça se travaille. On peut aider autour de ça et c'est génial."

L'expérience du Facility Bus va durer jusqu'à la fin de l'année. © Radio France - Selma Riche

Avec le Facility Bus, le projet territorial de santé mentale a trouvé une façon de répondre aux besoins des Creusois. "Il y a un gros problème de mobilité en Creuse", ajoute Olivia Veulu, la coordinatrice du Facility Bus. "Le département souffre aussi d'un manque de lisibilité des ressources qui existent sur le territoire. Donc, c'est aussi déstigmatiser ça et puis rassurer les gens, leur dire qu'on peut aussi en discuter de façon simple et qu'il y a plein de choses qui existent finalement pour les aider." Olivia Veulu imagine aussi aller au-delà de l'expérimentation actuelle. "On pourrait proposer les ressources directement dans le Facility Bus." Pour l'instant, l'expérimentation du Facility Bus doit durer jusqu'à la fin de l'année.