Crézancy en Sancerre : hommage à Yves Coppens, le célèbre paléontologue.

Yves Coppens à l'honneur tout ce weekend à Crézancy en Sancerre : le découvreur de Lucy était le parrain de la Maison de la Géologie de Verdigny. L'association tenait à lui rendre hommage en présence de sa femme et de son fils mais aussi de grands noms de la science ou de personnalités qui s'étaient liées d'amitié avec Yves Coppens : Lilian Thuram, l'ancien footballeur par exemple, ou Cédric Villani, mathématicien et homme politique.

Le crâne de Lucy, découvert par l'équipe d'Yves Coppens en Afrique de l'est - Maison de la géologie de Verdigny

Plusieurs conférences et spectacles rythmeront le weekend jusque dimanche soir. C'est ouvert à tous, mais l'entrée est payante : " J'ai rencontré malheureusement Lilian Thuram dans des circonstances qui n'étaient pas joyeuses, détaille Valentin Carayol, co-fondateur de la Maison de la Géologie de Verdigny. C'était aux obsèques d'Yves Coppens en l'église de la Madeleine. On s'était promis d'organiser un évènement en sa mémoire. On fête les dix ans de l'association et l'occasion était donc trouvée cette année. C'était vraiment un besoin que l'on ressentait de rendre hommage à un homme qui a fait rayonner son savoir mais aussi sa gentillesse, son humour. "

Parmi les personnalités qui ont tenu à être présentes, le paléoanthropologue Michel Brunet. Moins connu du grand public que Yves Coppens, mais grand découvreur lui aussi. Michel Brunet participe à une conférence ce samedi après-midi " De Toumaï à nos jours " consacrée à l'évolution de l'homme et de ses pathologies. Le docteur Loïc Bosser sera à ses côtés. Michel Brunet a marqué lui aussi la paléontologie : " Il a découvert Abel, précise Valentin Carayol. C'est le premier australopithèque découvert au Tchad, Il a révolutionné ce qu'on pensait des origines profondes en Afrique de l'homme. Il a également été le directeur de la mission Franco-Tchadienne qui a permis de découvrir Toumaï. Ce squelette a sept millions d'années. C'est notre plus vieil ancêtre connu."

le piton de Sancerre et ses terres calcaires du jurassique - Maison de la Géologie de Verdigny

Michel Brunet et Valentin Carayol ont écrit un conte musical sur Toumaï qu'ils donneront ce samedi soir. Parmi les amis d'Yves Coppens qui tenaient à être présents, le mathématicien Cédric Villani : " C'était quelqu'un qui incarnait la passion de la transmission des sciences. J'ai moi-même consacré l'essentiel de mon mandat de directeur de l'institut Poincaré, il y a quelques années déjà la mise sur pied d'un espace de musée consacré aux sciences mathématiques dont l'inauguration aura lieu en juin, et l'attachement à la forme musée, c'est quelque chose qui me rattache à Yves Coppens."

La voix d'Yves Coppens resonnera toujours dans le Sancerrois puisque c'est elle qui accueille et guide les visiteurs de la maison de la géologie . L'ensemble du programme se déroule à la salle des fêtes de Crézancy en Sancerre.