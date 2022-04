Crise à l'hôpital d'Orléans : les Urgences au bord de la fermeture

L'accès aux Urgences de l'hôpital d'Orléans se durcit, face aux nombreux arrêts maladie de personnel en grande souffrance. Depuis une semaine, la quasi-totalité des soignants sont arrêtés. Ce lundi 4 avril, seules deux infirmières étaient présentes aux Urgences; là elles sont d'habitude dix. On comptait également une seule aide-soignante, contre 7 habituellement. Face à ce manque de personnel, pour accéder au service, même en cas d'urgence vitale, il est désormais impératif de contacter le 15, qui décidera ensuite d'orienter les patients ou non vers les Urgences du CHRO.

Une situation "inadmissible" pour la CGT

Cette nouvelle restriction dans l'accès aux Urgences révolte Dorine Lemasson, déléguée CGT au CHRO : "un service des Urgences fermé, c'est inadmissible d'entendre ça dans le Loiret, où il y a quand même des problèmes [d'accès] aux médecins de ville, au niveau de la prise en charge de la santé. Depuis des mois, on a le même discours : on manque de personnel, on ferme des lits parce qu'il nous manque des infirmières, il nous manque des aides-soignantes, mais là ce discours on ne peut plus l'entendre. Au service des Urgences, ils sont à leur cinquième droit de retrait. Le personnel est vraiment en souffrance, ils sont à un point de non-retour. Ces personnels là sont effectivement arrêtés pour quelques jours, mais ils peuvent ne pas revenir" craint la représentante syndicale.

La direction de l'hôpital déplore elle aussi cette situation. Les réunions de crise se succèdent, pour tenter de trouver en urgence des solutions. "Sur le fond, le problème c'est qu'il y a 150 lits fermés par manque d'infirmière" détaille le directeur général du CHRO Olivier Boyer. Si des solutions sont mises en place sur cette problématique en particulier, elles vont prendre du temps à avoir des effets concrètement sur le terrain, reconnaît le directeur. Face à l'urgence de la situation, les séjours à l'hôpital sont quand c'est possible raccourcis pour que de la place se libère, et le flux des patients est réorienté vers d'autres établissements.

Une réunion de crise ce lundi

Une réunion de la cellule crise était organisée ce lundi 4 avril. La CGT demande à ce que les membres du personnel et leurs représentants syndicaux soient également associés à ces discussions. Le syndicat réclame rapidement une table ronde, en présence de la direction du CHRO, de l'Agence régionale de santé, et de la préfecture. "Cela doit se régler avec l'ensemble des acteurs (...) On ne peut pas ne pas se mettre autour d'une table, et tout mettre à plat" explique Sylvie Bertuit, secrétaire départementale de la CGT santé dans le Loiret. Le directeur général de l'hôpital, Olivier Boyer, souligne que les salariés et leurs représentants syndicaux sont consultés lors de réunions. Certes, il ne s'agit pas de table ronde qui réunirait tous les acteurs comme demandé par la CGT reconnaît le directeur général, mais le dialogue existe bien. Une rencontre doit ainsi avoir lieu ce mercredi entre les délégués syndicaux, la direction, et le maire d'Orléans.