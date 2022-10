Crise à l'hôpital en Mayenne : "le ministre de la Santé a écouté sagement" déplore le syndicat FO

Le ministre de la santé François Braun, qui a accompagné Emmanuel Macron ce lundi 1à octobre lors de sa visite en Mayenne, a reçu une délégation du syndicat Force Ouvrière. FO a dressé un état des lieux inquiétant du système de santé en Mayenne et a demandé la fin immédiate de la politique de fermeture de lits dans les hôpitaux : "En Mayenne, qui n’est malheureusement pas un cas isolé, ce sont les fermetures des urgences de Laval 1 nuit sur 3, ce sont des lits fermés dans toutes les structures, tous les secteurs (33 lits de psychiatrie à Laval dont 5 de pédopsychiatrie, plus d’une vingtaine à Mayenne, 30 lits à HLSOM, une trentaine à Evron…) faute d’effectif suffisant, c’est la fuite des agents à cause des conditions de travail détestables et des rémunérations insuffisantes. Nos hôpitaux n’arrivent plus à répondre aux besoins de santé de la population" se désole le syndicat dans un communiqué.

ⓘ Publicité

L'organisation syndicale, qui n'est favorable au CNR Santé, "la situation est connue de tous", demande des négociations plutôt que des concertations afin d'améliorer le travail des soignants et la prise en charge des patients, "le ministre a écouté sagement, n'a apporté aucune réponse à nos revendications" déplore Force Ouvrière.