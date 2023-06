Crise à l'hôpital en Mayenne : le SMUR se réorganise avec la mise en place d'équipes paramédicales d'urgence

Crise aux urgences dans les trois hôpitaux mayennais avec une fermeture la nuit cet été sauf pour les urgences vitales. Crise aussi et grosse tension au SMUR de la Mayenne, le service mobile d'urgence et de réanimation composé d'un urgentiste, d'un infirmier et d'un ambulancier. Il en existe trois dans le département, un à Laval, un autre à Mayenne, un encore à Château-Gontier-sur-Mayenne, tous sont évidemment rattachés à l'hôpital.

Mais, cet été, faute de personnel, le SMUR ne fonctionnera pas normalement. Du coup, les autorités sanitaires ont réfléchi à une nouvelle organisation détaille Rodolphe Bouët, responsable de la FIHMU 53, la Fédération Inter-Hospitalière de Médecine d'Urgence : "nous ne serons pas en mesure de garantir un SMUR sur nos trois établissements avec un médecin. Des équipes paramédicales d'urgences sont donc mises en place avec un infirmier et un ambulancier et pourront ainsi prodiguer les premiers soins avec des protocoles bien établis, dans l'attente de l'arrivée du SMUR. Cette organisation va permettre de soigner les patients en cas de carence du SMUR".

A partir de lundi 3 juillet, les urgences à Laval, Mayenne et Château-Gontier seront fermées de 18h30 à 8h, sauf pour les urgences vitales. C'est la régulation des soins. Il faudra composer le 15 et uniquement le 15 avant d'accéder éventuellement à l'un de ces trois services.