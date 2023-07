Crise à l'hôpital en Mayenne : un appel à une manifestation citoyenne est lancé

Les hôpitaux de la Mayenne sont sous tension cet été. La régulation des soins est la règle faute de personnel, les services d'urgences sont fermées la nuit sauf pour les urgences vitales. Les assistants de régulation médicale qui réceptionnent les appels au 15 ont donc fort à faire chaque nuit pour aiguiller les patients. Débordés, ils se mettront en grève à partir de ce samedi 8 juillet, le jour d'un appel à la mobilisation et à la manifestation.

Des syndicats, des associations citoyennes et des soignants demandent à la population du département de les rejoindre devant l'hôpital de Laval : "les hôpitaux mayennais sombrent de plus en plus dans le chaos. En Mayenne, ne soyez ni malades, ni blessés ou soyez très chanceux" peut-on lire dans un communiqué commun.