Crise à l'hôpital en Mayenne : "Vous faites le 15, c'est la réponse à tous les maux, c'est merveilleux"

Les médecins de l'hôpital public sont appelés à faire grève lundi et mardi pour dénoncer le manque d'attractivité de leur profession et réclamer la revalorisation des gardes de nuit et de week-end, un mouvement qui devrait toutefois faiblement perturber les soins. Des négociations ont eu lieu avec le ministère de la Santé, mais elles sont au point mort depuis mi-mai.

Selon le cabinet du ministre de la Santé François Braun, un plan global est bien en préparation pour redonner de l'attractivité à la carrière hospitalière. Mais il est en attente d'arbitrages "interministériels" avec le ministère du Budget et avec les services de la Première ministre.

Les conséquences de ces grèves devraient être limitées pour les patients, car la plupart des médecins grévistes n'arrêtent pas vraiment le travail. "Il y aura peut-être quelques consultations ou interventions reportées", avance le docteur Rachel Bocher, présidente de l'INPH, l'intersyndicale des praticiens hospitaliers.

Samu Urgences de France prévoit "une opération zéro brancard dans les couloirs" pour les services des urgences, comme en Mayenne, "ça va être de faire patienter les patients dans les ambulances sauf urgence vitale jusqu'à ce qu'une place se libère pour que la population se rende compte de ce que nous vivons" explique Caroline Brémaud, la cheffe des urgences du principal établissement du département, à Laval.

"Une ambulance a attendu plus d'une heure parce qu'on n'avait plus de brancard"

Pour ne pas justement engorger les services d'urgences, le gouvernement appelle les Français à ne pas se rendre directement à l'hôpital, mais à composer le 15 avant, ce qui l'agace : "vous faites le 15, c'est la réponse à tous les maux de la Terre, c'est merveilleux. Sauf qu'au bout du fil, la nuit, c'est deux personnes qui répondent, le temps d'attente sera peut-être long".

Cet été 2023, le syndicat Samu Urgences de France estime qu'environ un service d'urgences sur trois fera l'objet d'une régulation. Ne seront acceptés la nuit que les patients qui auront auparavant appelé le 15 et auront été autorisés à se présenter à l'hôpital.