Crise à l'hôpital : "l'hôpital Nord Franche Comté va passer un drôle de Noël", faute de moyens

"On est censés être dans une période festive, mais rien ne va plus, on n'a plus de personnel, pas suffisamment de lits"

Belfort, France

En marge de la manifestation contre la réforme des retraites, une petite centaine de personnes, infirmiers et soignants de l'Hôpital Nord Franche-Comté, a manifesté Place Corbis à Belfort pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs pour l'hôpital public. Une motion réclamant des revalorisations de salaires et la création de lits supplémentaires a été déposée en Préfecture, où une délégation a été reçue.

Une délégation de soignants a été reçue en Préfecture © Radio France - Jonathan Landais

Convergence des luttes avec les retraites

Après neuf de mois de crise, et malgré les rallonges budgétaires annoncées, les difficultés sont toujours là. "On voit que l'Etat redistribue l'argent public au sein des grandes entreprises du CAC 40 à travers le CICE, cet argent-là devrait aller aux hôpitaux, aux retraites, c'est un choix politique", estime Luc Kah, infirmier en bloc opératoire à l'HNFC, délégué CGT.

Selon lui, la convergence des luttes peut amener le gouvernement à reculer. "Pour s'en sortir, on devrait tous s'unir pour pousser le gouvernement à reculer sur la question des retraites, cette victoire là ce serait aussi un moyen d'avancer encore plus sur les revendications hospitalières en s'engouffrant dans la brèche".

On est censés être dans une période festive, mais rien ne va plus

Certains étaient venus déguisés. "Aujourd'hui, c'est vraiment une drôle de période pour l'hôpital public", déplore Céline Durosay, secrétaire nationale de la Coordination Nationale Infirmières, grimée en Mère Noël, triste. "On est censés être dans une période festive, mais rien ne va plus, on n'a plus de personnel, pas suffisamment de lits, on n'a plus les moyens de prendre en charge les patients correctement".