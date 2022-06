Crise à l'hôpital : le maire de Bordeaux Pierre Hurmic alerte la ministre de la Santé

Après trois semaines de filtrage nocturne à l'entrée des urgences du CHU de Bordeaux, le maire Europe Ecologie Les Verts de Bordeaux Pierre Hurmic annonce ce mardi qu'il va écrire un courrier à la ministre de la Santé afin "d'alerter" Brigitte Bourguignon sur la situation au centre hospitalier universitaire Pellegrin.

Le courrier est presque prêt

"J'ai pris la décision d'écrire à la nouvelle ministre de la Santé, madame Bourguignon, dans les jours qui viennent, pour l'alerter sur la situation bordelaise mais aussi sur cette situation de crise générale", a déclaré Pierre Hurmic en préambule du conseil municipal.

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, avant le conseil municipal de Bordeaux © Radio France - Jules Brelaz

Une visite aux urgences dimanche soir

Alors qu'il a effectué dimanche soir une visite d'une heure et demi aux urgences, le maire de Bordeaux s'est voulu rassurant. "Le fonctionnement du CHU actuellement est totalement sécurisé sur le plan du traitement de l'urgence. Ce système de régulation et de filtrage ne concerne que Pellegrin. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vu et constater, le système fonctionne bien."

Les soignants sont arrivés, je crois, au bout de ce qu'ils peuvent humainement endurer

"La crise des urgences n'est que le symptôme d'une problématique beaucoup plus grave, à savoir la détérioration majeure du système de soins public français, et ce depuis une vingtaine d'années".

La mairie de Bordeaux (re)mobilise son conseil de résilience sanitaire

Outre le courrier à la ministre de la Santé, le maire de Bordeaux annonce qu'il va "également mobiliser [le] conseil de résilience sanitaire" ce mercredi. Mis en place le 28 octobre 2020, cette instance était, "à l'origine", chargée d'aider à la gestion communale de la crise sanitaire.

Ce CORESAN, composé de 18 membres, est co-présidé par le professeur Denis Malvy, également membre du conseil scientifique, et la médecin Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie. "Nous avons cet outil là, et nous serons amené à le mobiliser pour le fonctionnement de notre système hospitalier."