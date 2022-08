Crise à l'hôpital : le ministre de la Santé François Braun au CHU de Nantes

Le ministre de la santé, François Braun, est en visite à Nantes mercredi 3 août. Il a d'abord visité les urgences du CHU et rencontré une partie des soignants pour parler de la "mission flash", les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à crise des hôpitaux pendant l'été.

Si ça ne marche pas, on arrête, on fait autre chose - François Braun

Parmi elles, la revalorisation des heures de nuit et des heures de garde pour le personnel soignant. Des mesures estivales qui, comme toutes celles de la mission flash, seront réévaluées d'ici la fin septembre. "Les mesures qui sont efficaces, qui donnent satisfaction, on les poursuivra. Les mesures qui n'auront pas été efficaces ou qui n'auront pas donné satisfaction, on les arrêtera. Ça aussi, c'est la méthode que je veux imposer : écoute, action, résultats. C'est ce qu'a dit la première ministre. Et c'est comme ça qu'on va travailler les résultats. Si ça ne marche pas, on arrête, on fait autre chose", souligne le ministre de la Santé.

Il n'y a pas de fermeture d'Urgences - François Braun

Face au manque persistant de personnel, certains services d'Urgences réduisent leurs horaires d'accueil du public cet été. En Loire-Atlantique, à Ancenis, les Urgences sont fermées la nuit. Par ailleurs, on favorise de plus en plus la régulation des entrées par le Samu. C'est le cas dans toute la Vendée depuis la fin juillet : toutes les urgences la nuit doivent désormais être filtrées par le 15.

Cependant, le ministre de la Santé refuse de parler de "fermetures d"Urgences". "Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur, estime-t-il. Il n'y a pas de fermeture, il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'Urgences dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle n'apporte pas une dégradation des soins comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins."