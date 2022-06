Crise aux Urgences : "cet été, le but est de limiter les dégâts" explique le responsable du Samu de la Mayenne

Le manque de personnel dans les hôpitaux était au coeur d'une réunion mercredi après-midi à Laval, dans le cadre de la "mission flash" voulue par Emmanuel Macron pour trouver des solutions le plus vite possible et éviter notamment des fermetures totales ou partielles des services d'urgences en juillet et en août.

Le docteur François Braun, qui pilote cette mission, a rencontré des soignants et tous les acteurs de la santé en Mayenne. Anthony Millet, le responsable du Samu-53, ne pense pas qu'une telle mission va régler tous les difficultés rencontrées au quotidien par le personnel hospitalier.

Invité du 6-9 de France Bleu Mayenne, il assure que tout sera entrepris cet été pour limiter les dégâts : "François Braun nous a bien dit qu'on allait devoir limiter les dégâts, du "damage control", et ensuite avoir des modifications structurelles pour de nouveau pouvoir accueillir tous les jours et 24/24 les patients aux urgences. Il y a toute une coordination à faire en Mayenne pour ne pas voir deux services ou deux unités Smur fermer en même temps. Il va falloir jongler aussi avec les établissements voisins, en Ille-et-Vilaine et en Sarthe, qui sont également en difficulté".