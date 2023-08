Crise aux urgences : cet été "ressemble" à celui de 2022 en Gironde

Un été 2023 similaire à celui de 2022 dans les 15 services d'urgences de la Gironde. C'est le bilan que dresse à la mi-août l'Agence régionale de santé départementale, alors que 33 000 passages de patients ont été enregistrés en juillet.

ⓘ Publicité

À ce taux de fréquentation des urgences, sensiblement identique à la même période l'année dernière, il faut ajouter des fermetures d'accueils de services qui continuent. Si certains sont moins touchés que l'été précédent, comme la clinique du Tondu de Floirac qui a connu trois nuits de fermeture depuis le début de l'été contre une fermeture tout le mois d'août en 2022 , ou encore l'hôpital Robert Picqué de Villenave-d'Ornon contraint de rediriger les patients vers le 15 pendant cinq nuits en août contre plusieurs semaines de régulation l'été dernier, la situation reste tendue.

C'est le cas notamment à la clinique mutualiste de Pessac, dont l'accueil des urgences est fermé du 11 au 21 août, ainsi qu'au Centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, concerné par une régulation depuis le 12 juillet et jusqu'au 20 août. Sans oublier l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, qui a fermé l'accueil de son service des urgences adultes 24h/24 depuis la mi-juillet et jusqu'à la fin août.

Des situations disparates

"Il est donc difficile de dire que ça va mieux, parce qu'il y a davantage de sites capables d'accueillir les patients, comme par exemple celui de Bagatelle à Talence qui a pu reprendre les urgences de l'hôpital Robert Picqué", mais "le nombre de passages aux urgences ne baisse pas" et "il manque toujours 25 à 30% de médecins urgentistes", analyse Bénédicte Motte , la directrice de l'Agence régionale de santé en Gironde.

Quant au report de patients, craint à cause de la situation à l'hôpital Pellegrin, il reste "petit" assure encore la responsable de l'ARS. "L'hôpital Saint-André à Bordeaux a par exemple accueilli 100 patients de plus entre juillet 2022 et juillet 2023, même chose à la clinique de Bordeaux Nord". Une fréquentation quasi "habituelle" confirmée à France Bleu Gironde par la direction de l'établissement privé, qui évoque "80 à 100" prises en charge de patients au quotidien. À la clinique du Tondu de Floirac, la CGT évoque aussi une situation "de train train" avec une vingtaine de passages par jour.

Les appels au Samu explosent

Le directeur général adjoint de la clinique mutualiste de Pessac Joël Blanc est plus nuancé : "On a vite été débordé" par la fermeture de l'accueil des urgences de l'hôpital Pellegrin "les premières 48 heures". "Depuis, la situation s'est un peu calmée, notamment grâce au centre 15 qui redirige les patients, mais elle reste très compliquée avec des capacités d'hospitalisation limitées. Nous avons toujours les congés de médecins et un manque de personnel. Ils sont sept urgentistes en CDI quand il nous en faudrait 15 dans un monde idéal", explique-t-il. Fermé jusqu'au 21 août à 8h du matin, l'accueil des urgences de cette clinique qui dispose de 200 lits risque de faire face à "une situation encore tendue pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois".

Une situation tendue que connaît bien le centre 15 . "Les appels ont augmenté de 15-20% par rapport à l'été 2022, donc on atteint facilement les 1 500 appels par jour", selon Nicolas Brugère, secrétaire de l'Association des médecins régulateurs libéraux de la Gironde (Assum33), qui parle d'une "situation comparable à une période épidémique ou chronique". Et les assisants de régulation médicale, en grève comme dans 68 autres centres 15 départementaux de France, sont "en sous-effectif chronique. ll sont environ une soixantaine, quand il faudrait qu'ils soient 80".