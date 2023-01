Crise aux urgences de Châteauroux : on fait le point sur les solutions qui vont être mises en place

Des soignants en pleurs, épuisés, qui s'écroulent de fatigue. Les témoignages recueillis par France Bleu Berry font forcément réagir . La détresse aussi face à la situation aux urgences de l'hôpital de Châteauroux, parfois débordées par l'afflux de patients. Une réunion s'est tenue mercredi soir entre la direction, les syndicats et une partie des équipes. "On a le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été entendu", salue Karine Jouhanneau, élue CGT à l'hôpital. "Je ne peux que partager la souffrance des équipes et partager la dégradation des conditions d'exercice", a expliqué Evelyne Poupet, directrice du centre hospitalier castelroussin, invitée de France Bleu Berry ce jeudi. Plusieurs solutions ont été mises sur la table.

Des bénévoles pour améliorer la prise en charge des patients aux urgences

Une convention doit être signée ce jeudi avec l'Agence régionale de santé. Le but est que la Sécurité civile apporte son soutien lorsque les équipes médicales sont débordées. "Nous avons la Croix Rouge, la Protection civile, la SNSM. Des bénévoles vont être présents au sein des urgences pour rassurer, pour prendre en compte les besoins vitaux, pour donner à boire, explique la directrice de l'hôpital. L'infirmière plongée dans son travail, parfois et contre sa volonté, oublie de demander aux patients s'ils ont soifs. Les équipes avaient l'air satisfaites quand on leur a fait cette proposition", ajoute Evelyne Poupet.

"Nous avons pu rouvrir 10 lits en cette situation de crise. Nous les avions fermés par manque de personnels"

Quand vous appelez le 15 ou les autres numéros d'urgence, ce sont des ARM qui vous répondent. Ces dernières semaines, il y a parfois eu un millier d'appels en 24 heures. La charge de travail est colossale, la crainte de passer à côté d'une urgence vitale existe. "On va déterminer un seuil d'alerte pour augmenter les effectifs quand c'est possible et quand on a besoin", souligne la directrice du centre hospitalier. "On aura une procédure pour avoir des renforts, pour avoir une quatrième personne", se félicite Karine Jouhanneau.

Un meilleur accueil aux urgences, ça passe aussi sans doute par une meilleure orientation des malades. Ne pas avoir le réflexe systématique des urgences en cas de problème de santé, ça ne se justifie pas toujours. "Il faut une meilleure communication, une information beaucoup plus claire vis-à-vis des usagers sur les comportements à adopter. On l'a déjà fait mais on va le refaire", confirme Evelyne Poupet.