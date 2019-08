Crise aux urgences de l'hôpital de Saint-Étienne : le maire interpelle Agnès Buzyn par courrier

Saint-Étienne, France

Le maire de Saint-Etienne réagit et interpelle la ministre de la santé. Trois jours après qu'un homme de 72 ans soit resté 5 jours sur un brancard aux urgences de Saint Etienne, Gaël Perdriau a envoyé vendredi 2 août un courrier à Agnès Buzyn pour lui demander de réformer l'hôpital et le système de santé. Selon lui la ministre "n'a pas pris la mesure de la situation" et les 70 millions d'euros débloqués par le gouvernement ne sont "pas à la hauteur de ce que vivent les patients qui attendent dans le couloir des urgences : la situation est inacceptable".

Deuxième courrier en deux mois

Déjà, après le début de la grève aux urgences de Saint-Étienne au mois de juin, Gaël Perdriau avait rencontré le personnel et adressé un courrier à Agnès Buzyn. Il regrette ne pas avoir été écouté et a donc renvoyé ce même courrier, qui contient quelques propositions concrètes : la nomination de 30 internes supplémentaires, la création de postes supplémentaires, la création de deux maisons médicales à Saint-Étienne afin de faire des propositions aux patients en amont des urgences.