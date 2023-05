Crise aux urgences : "Des lits ferment toutes les semaines", selon Louis Soulat, chef des urgences à Rennes

Faute de personnel, plusieurs services d'urgences sont contraints de fermer la nuit en Bretagne. C'est le cas pour la nuit de vendredi 19 à samedi 20 mai à l'hôpital de Fougères. C'est aussi le cas à Noyal-Pontivy, au Centre hospitalier du Centre Bretagne, jusqu'au 24 mai, où le service ne prend en charge que les urgences vitales désormais la nuit. Des signes inquiétants en ce début de week-end prolongé, comme l'explique le professeur Louis Soulat, chef des urgences et du SAMU au CHU de Rennes, invité de France Bleu Armorique, ce jeudi 18 mai.

France Bleu Armorique : Il y a de l'inquiétude aux urgences en ce début de long weekend de l'Ascension ?

Louis Soulat : Comme malheureusement tous les weekends, nous sommes confrontés à une pénurie permanente et des fermetures de services permanentes qui font que, au jour le jour, on adapte les effectifs et c'est problématique. On ne sait pas comment arrêter depuis l'été dernier et elle s'amplifie depuis le mois d'avril avec l'application de la loi dix et on s'attend à un été très difficile.

L'hôpital de Fougères annonce fermer ses urgences la nuit prochaine, le CHCB de Noyal-Pontivy ferme les siennes jusqu'au 24 mai, la situation s'aggrave ces derniers temps ?

Elle s'aggrave parce que si on prend la situation sur notre territoire, nous avons deux services d'urgences fermés la nuit de façon continue depuis plusieurs mois. Ce weekend, effectivement, Fougères est impacté la nuit de vendredi et le weekend dernier, on a eu une première avec cette suspension de l'activité complète des urgences et des SMUR, même les urgences vitales étaient pris sur un mode dégradé sur le secteur de Pontivy.

Faute de personnel, est-ce qu'on assiste encore à des scènes que l'on a vues cet hiver, à savoir des dizaines de patients, parfois sur des brancards en attente dans les couloirs ?

Le phénomène est moins important que cet hiver où il y avait une triple épidémie. Mais ce qu'on ne mesure pas au quotidien, c'est le nombre de lits fermés. On a tous les weekends, toutes les semaines, des lits qui sont fermés ou des secteurs dans des services qui sont fermés du fait d'une insuffisance de personnel soignant, avec un absentéisme par arrêt de travail qui est au-dessus de la moyenne actuellement, qui confirme l'épuisement des personnels.

Comment se porte le Samu ? L'activité est soutenue ces derniers temps ? Vous avez suffisamment de personnel ?

L'activité est soutenue. En effectifs, on est mieux que l'année dernière, parce que la mise en place du SAS - le service d'accès aux soins - la généralisation du message intelligent avant d'aller aux urgences a entraîné une forte activité qu'on essaye d'absorber. On est un peu mieux au niveau du Samu, mais le problème, c'est qu'on est dépendant de l'activité des urgences. Et le fait de dire appeler le 15 avant d'aller aux urgences pour orienter le patient vers des structures qui sont capables de les prendre en charge, ça entraîne un regain d'activité. Mais c'est aussi la seule solution pour protéger nos structures.