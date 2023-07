Crise aux urgences en Mayenne : les députés lancent un appel à l'aide au ministre de la Santé

L'appel à l'aide des trois députés de la Mayenne Guillaume Garot, Géraldine Bannier et Yannick Favennec. La situation des urgences dans les hôpitaux de Laval, Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne les inquiète. "Malgré les efforts continus des soignants et des directions des centres hospitaliers, la situation est précaire et laisse augurer d’une véritable perte de chances pour les patients, avec des prises en charge retardées et un renoncement aux soins", écrivent-ils dans un courrier adressé à François Braun, ministre de la Santé.

ⓘ Publicité

Faute de personnel, les patients sont obligés de passer par le 15 sauf pour les urgences vitales. Les trois parlementaires réclament donc des renforts médicaux : "Nous sommes conscients de la pénurie d’urgentistes, savons qu’elle n’est pas récente mais souhaitons néanmoins que des solutions médicales soient trouvées auprès des CHU de notre région et des régions limitrophes".

Géraldine Bannier, Yannick Favennec et Guillaume Garot profitent de ce courrier officiel pour de nouveau remettre sur la table leur proposition de régulation de l'installation des médecins et des spécialistes dans les zones sous tension, "impérative en France pour faire face aux inégalités d’accès aux soins" selon eux. Leur projet a été repoussé par l'Assemblée nationale en juin.