Crise aux urgences en Mayenne : "Un abandon du service public" dénonce le médecin Patrick Pelloux

Les urgences seront fermées cet été la nuit en Mayenne dans les trois hôpitaux du département , sauf pour les urgences vitales. Les autorités sanitaires parlent, elles, d'une régulation : il faudra appeler le 15 avant de se présenter aux urgences. Au-delà du débat sémantique, c'est un "abandon du service public" estime Patrick Pelloux, le charismatique président de l'association des médecins urgentistes de France, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 29 juin.

Il estime que la régulation des urgences est amenée à devenir la norme partout dans le pays. Le service public hospitalier ne remplit plus ses fonctions regrette-t-il : "On ne peut pas tout réguler, on ne peut pas tout deviner de ce qui se passe de l'autre côté du téléphone. On a remarqué que, quand les urgences sont fermées, les gens restent chez eux et n'appellent pas et ils meurent et après il y a des plaintes".

Patrick Pelloux pointe la responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette crise. Les soignants sont appelés à faire grève lundi 3 juillet.