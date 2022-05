Crise aux urgences en Mayenne : la vie des patients est en jeu alerte le collectif Santé en Danger

Les services d'urgences dans les hôpitaux vont-ils pouvoir fonctionner normalement cet été ? Des tensions sont malheureusement attendues dans de nombreux établissements comme à Laval à cause de la pénurie de médecins et de personnel soignant et des congés estivaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le collectif Santé en Danger, qui réunit des médecins urgentistes de toute la France, met donc en garde : des patients pourraient décéder si les urgences étaient fermées ou si les hôpitaux devaient fonctionner en mode dégradé. Thomas Brosset, vice-président du collectif, était l'invité du 6-9 de France Bleu Mayenne : "on a cette alerte depuis des années et elle atteint son apogée avant cette période de vacances estivale. Il y a une absence de solutions immédiates. Il y a un travail en amont pour mieux recruter des soignants. Il faut redonner de l'espoir, une vision d'une amélioration possible. Les soignants demandent de meilleures conditions de travail. Nous proposons, par exemple, de défiscaliser les heures de nuit et celles du week-end". Pour l'instant, l'argent débloqué ici et là , ce sont des rustines".

De mémoire d'urgentiste, "on n'a jamais connu une telle tension avant même la période estivale". Manque de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants ou de "lits d'aval" pour transférer les patients : 20% des 620 établissements - publics et privés - hébergeant un ou plusieurs services d'urgences, sont impactés. Signe supplémentaire d'une crise inédite, 14 des 32 plus gros hôpitaux français (CHU et CHR) sont touchés. Celui de Bordeaux vient ainsi d'instaurer un "accès régulé" chaque nuit entre 20h et 08h. Sauf "urgence avérée", impossible de rentrer dans le premier service de Nouvelle-Aquitaine sans un coup de fil préalable au 15.