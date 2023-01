Crise de l'hôpital : entre 60 et 80 lits fermés au CHRU de Nancy

"Prendre soin des patients et des personnels" : voilà l'une des résolutions énoncées par le directeur général du CHRU de Nancy, Arnaud Vanneste, lors de la cérémonie des vœux mardi 17 janvier 2023. Cette présentation se tient, cette année encore, sur fond de crise dans l'hôpital public .

ⓘ Publicité

L'établissement hospitalier nancéien démarre 2023 avec 120 postes d'infirmiers vacants, malgré la campagne de recrutement réalisée l'an dernier. A cela, il faut ajouter un fort taux d'absentéisme : chaque jour, 350 personnes ne sont pas à leurs postes. "On s'efforcera de faire face, assure le nouveau directeur général sur France Bleu Sud Lorraine. Il faut au moins trois ans pour former des infirmiers, une dizaine d'années pour les médecins. La sortie de crise, au sens où on aura plus de personnel, ce sera plutôt dans trois ou quatre ans."

À lire aussi Nouvel hôpital de Brabois, pénurie de soignants : les défis du nouveau directeur général du CHRU de Nancy

Ces tensions sur les effectifs se traduisent sur le nombre de lits disponibles. "On a entre 60 et 80 lits fermés, sur 1300 environ", ajoute Arnaud Vanneste. Ce qui nécessite de déployer d'importants efforts, notamment en terme d'organisation. "Cela se paie, en terme de fatigue et de personnel".

Lors de sa propre cérémonie des vœux, le président Emmanuel Macron s'est engagé début janvier à refonder notre système de santé. Il envisage, par exemple, d'assouplir les 35h ou "la sortie de la tarification à l'activité".