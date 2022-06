Crise de l'hôpital : environ 200 soignants réclament plus de moyens à Sarlat en Dordogne

Environ 200 soignants ont manifesté devant l'hôpital de Sarlat ce mardi 7 juin pour demander plus de médecins et des meilleures rémunérations. Pour cette journée de mobilisation nationale, des rassemblements ont lieu dans au moins cinquante villes en France dont Périgueux et Sarlat.