Crise de l'hôpital : les urgences du CHU de Bordeaux accessibles uniquement via le SAMU

A partir de mercredi soir les urgences adultes du CHU de Bordeaux devraient rester fermées la nuit au public. La direction de l'hôpital travaille encore son nouveau protocole mais c'est la recommandation qui ressort d'une réunion qui s'est tenue ce lundi soir.

Seuls les patients orientés par le 15, en l'occurrence le SAMU, seront admis. Cette mesure de régulation en mode "dégradée" s'explique par le manque de personnel soignant. La fermeture ne concerne pas les urgences pédiatriques ni les urgences de l’hôpital Saint-André en centre-ville de Bordeaux.

Depuis des mois les syndicats du CHU et le collectif Urgence Santé pointaient un grave problème d'effectif : brancardiers, infirmiers, médecins, aides-soignants, ils sont très nombreux à avoir rendu leur blouse.

Alain Essebar, secrétaire général de la CGT - Pellegrin savait que la situation était tendue mais il ne s'attendait pas à une telle décision de la part de l'hôpital : "on est numéro 1 en France, le plus gros site sur la Nouvelle-Aquitaine et on va demander aux gens d'appeler avant de venir ? C'est inacceptable".