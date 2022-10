Crise de l'hôpital, vaccins, puff : ce qu'il faut retenir de l'interview de François Braun sur France Bleu

Urgences pédiatriques, vaccination contre la grippe et le Covid-19, puff : François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention, a répondu aux questions de Géraldine Mayr et Jimmy Mohamed ce vendredi dans Bonjour Docteur sur France Bleu . Il a élargi "la crise de la pédiatrie" à "une crise de l'hôpital, de notre système de santé" et a appelé les familles à ne pas se ruer aux urgences en pleine épidémie de bronchiolite . Il leur demande de composer le 15 ou de se rendre chez un médecin généraliste afin de ne pas saturer les services d'urgences. Il a aussi alerté sur les dangers de la puff, ces cigarettes électroniques prisées des jeunes.

"C'est une crise de notre hôpital, de notre système de santé"

La semaine dernière, le ministre de la Santé a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 150 millions d'euros pour les services en tension à l'hôpital et notamment en pédiatrie alors que 4000 soignants en pédiatrie avaient adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour déplorer des conditions de travail et une prise en charge inadaptées, résultats d'une "inaction politique irresponsable". Pour le ministre de la Santé, "cette crise de la pédiatrie n'est pas une crise de la pédiatrie, c'est une crise de notre hôpital, de notre système de santé. Je la connais bien, on la vit depuis des années et des années" a t-il expliqué sur France Bleu. _"Cette crise vient d'une politique menée depuis une dizaine d'années" _a assuré l'ancien chef du service des urgences du CHR de Metz-Thionville.

Ne pas se ruer aux urgences

Pour autant, le ministre a assuré qu'il "n'y [avait] pas de tri des enfants" aux urgences pédiatriques comme l'avait assuré une députée à l'Assemblée nationale. "Quand on dit trier, ça veut dire en prendre certains et ne pas en prendre d'autres. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Notre système prend en charge tous les enfants, tous les malades". En revanche, François Braun demande aux parents de ne pas se rendre automatiquement aux urgences : "Tout ne se résout pas à aller aux urgences. Les urgences ne doivent pas être l'entrée pour tout. La majorité des bronchiolites sont bégnines" a-t-il expliqué.

"On ne va pas aux urgences pour une bronchiolite" - François Braun

François Braun explique qu'il faut se rendre en priorité chez les médecins généralistes pour une bronchiolite : "Ces bronchiolites doivent être prises en charge par les médecins de ville. On ne va pas aux urgences pour une bronchiolite !" Selon lui, le Samu permet aux familles d'être bien aiguillées : "C'est très angoissant les bronchiolites, c'est normal. Mais dans ce cas-là, on téléphone au Samu, on appelle le 15. On a à ce moment-là un professionnel, un médecin au téléphone. Certains Samu ont même mis des pédiatres au téléphone qui donneront les bons conseils".

La régulation par le 15 "va donner du souffle à l'hôpital"

Pour le ministre de la Santé, la régulation par le Samu "va donner du souffle à l'hôpital", et a même permis de faire diminuer la fréquentation des urgences de 5 à 6% cet été, une première depuis vingt ans. "On oublie trop que la France est quand même un pays où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, où que vous soyez, vous avez un docteur. En quelques minutes au téléphone, en faisant le 15. Ce n'est pas trier, c'est simplement proposer aux gens la meilleure solution sur leurs problèmes de santé. Si vous avez mal dans la poitrine, ce médecin du SAMU va être capable d'évaluer si c'est peut être un infarctus ou simplement une crise d'angoisse". François Braun a également expliqué que les nouvelles technologies permettaient aux patients d'être mieux pris en charge : "On peut même, avec cette régulation médicale du SAMU, utiliser votre smartphone, votre téléphone portable et voir avec la caméra de votre téléphone portable. Donc, on peut rajouter la vue à l'audition".

Les gens vont aux urgences parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un médecin potentiellement disponible à côté de chez eux. C'est tout l'intérêt de cette régulation médicale qui a cette information" a tenu à préciser le ministre de la Santé.

Augmenter le nombre d'assistants médicaux

Mais comment se rapprocher d'un médecin généraliste quand les Français n'ont pas accès forcément aux médecins généralistes ? Dans un rapport publié en mars 2021, la Drees (direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques) rapporte que les effectifs de médecins vont être constants jusqu'en 2030. Ce rapport estime qu'il y aura 1,5% de médecins en plus jusqu'en 2050. "Les médecins vont devoir travailler différemment" a expliqué le ministre. "Un médecin passe 20% de son temps à faire du travail administratif, un médecin hospitalier c'est plutôt 50%" a déploré François Braun_. "Les assistants médicaux ont permis aux médecins de faire augmenter le nombre de patients par médecin de 10%, c'est énorme"_ a assuré le ministre. "Dans tous les territoires où il y a besoin, nous allons mettre des assistants médicaux" a promis le ministre de la Santé sur France Bleu.

Le ministre a ensuite parlé d'une deuxième étape, qui a été annoncée par le président de la République lors de son interview sur France 2 , qui est de permettre "aux médecins jeunes retraités - comme nous l'avons fait pendant la crise Covid - de pouvoir continuer à travailler sans payer leur cotisation retraite."

"Vaccinez-vous, Vaccinez-vous"

"Vaccinez-vous, vaccinez-vous" a lancé le ministre sur l'antenne de France Bleu "Je le dis deux fois parce qu'il faut se faire vacciner quand on est fragile contre la Covid et contre la grippe. Il faut le faire maintenant et en même temps" assure François Braun. Mais alors quel vaccin pour le rappel ? "Un vaccin polyvalent qui protège contre Omicron, puisque les variants qui circulent actuellement sont des enfants et des petits enfants d'Omicron" répondu François Braun aux personnes les plus fragiles. Selon lui, il n'y a pas besoin de se méfier du nouveau variant BQ1.1, un sous variant d'Omicron : "on le connait car il est issu de BA.5 mais il n'a pas de pathologie plus grave".

Une mission spécifique prévention et sport

Sur France Bleu, le ministre de la Santé François Braun a notamment annoncé qu'il allait mettre en œuvre une mission spécifique "pour voir comment on va plus loin dans les maisons sport et santé. Ces maisons sport et santé, créées en 2019, promeuvent "l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé". Selon le ministre, le nombre de maisons sport et santé va atteindre "plus de 500 à la fin de l'année" mais il estime que "ce n'est pas assez" face à "l'importance de l'activité physique dans toutes les pathologies". "Nous allons nous concentrer avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour que dans notre société la prévention et l'exercice physique soient une évidence" a indiqué François Braun.

"La puff amène les jeune à fumer"

"Je m'engage à m'attaquer à ces produits qui amènent nos jeunes vers le tabagisme" a promis le ministre de la Santé François Braun dans Bonjour Docteur. La puff, très prisée des adolescents , est une cigarette électronique jetable, aux goûts sucré. Elles inquiètent le ministre de la Santé. "C'est une chose très bien quand l'objectif est d'arrêter de fumer" mais "l'objectif n'est pas de commencer à fumer. Or, malheureusement, cette puff amène nos jeunes vers ces 70.000 morts par an".