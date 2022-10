Crise de la pédiatrie : "ça va être difficile dans les semaines qui viennent", reconnait l'ARS d'Ile-de-France

"La situation grave et même un peu préoccupante", reconnait d'emblée Amélie Verdier, ce mardi matin sur France Bleu Paris. "On a une épidémie précoce de bronchiolite, on a donc beaucoup de passage aux urgences de touts petits avec des difficultés respiratoires aiguës. Et cette épidémie arrive sur un hôpital en tension avec des postes vacants donc oui c'est difficile et ça va être difficile dans les semaines qui viennent", explique la directrice de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, invitée de la matinale pour réagir à la lettre ouverte de plus de 4.000 pédiatres et associations de jeunes patients , envoyée vendredi à Emmanuel Macron.

Pour autant, les enfants sont bien soignés dans les hôpitaux franciliens, rassure-t-elle. Comprenez, 'on gère la crise'. "Bien sûr", affirme Amélie Verdier, grâce, "à tous nos soignants, médecins et paramédicaux que nous devons entendre. Ils vivent des choses très difficiles et on a à cœur d'être à leur écoute, regarder ce qu'on peut faire à court terme, ce qu'on peut faire à moyen terme comme les Assisses de la pédiatrie annoncées par le ministre de la Santé."

RÉECOUTEZ l'intégralité de l'interview d'Amélie Verdier sur France Bleu Paris, le mardi 25 octobre.

Cela commencera par le constat. Amélie Verdier le partage : "je ne suis pas là pour dire que tout va bien, au contraire. Il manque des soignants, des médecins, des infirmières. On essaye de trouver des réponses avec des collaborations ville-hôpital grâce aux pédiatres de ville, aux maisons médicales. Avec des collaborations entre hôpitaux, ce qui donne les fameux transferts, 16 jeunes enfants franciliens en détresse respiratoires depuis la mi-septembre. Ce n'est pas de gaieté de cœur mais c'est pour être sûr de pouvoir prendre ici des cas plus graves."

Des horaires élargis dans les maisons médicales de garde dès le week-end dernier

Très concrètement à court terme, par exemple, détaille la directrice de l'ARS francilienne, avec la partie des 150 millions d'euros débloqués le week-end dernier par le gouvernement et qui tombera dans la poche de l'Île-de-France (Ndlr : on ne sait pas encore quelle somme exacte), Amélie Verdier veut "renforcer les maisons médicales de garde à côté des urgences pour les gens qui n'ont pas réussi à voir un médecin en ville mais qui ne sont pas sur une urgence vitale." Des discussions sont ainsi en cours avec certaines maisons médicales de garde pour étendre leurs horaires en soirée. Cela a été fait dès le week-end dernier par endroit.

L'argent, le nerf de la guerre mais pas seulement pour la haut-fonctionnaire. "Bien sûr, il y a une question de moyen mais je pense qu'il y a aussi une question de conditions de travail donc on essaye d'alléger les tâches administratives, de faire fonctionner les collectifs, de trouver d'autres soutiens pour que les soignants puissent faire leur métier qui est l'un des plus beau du monde."

Aider les professionnels à se loger

A long terme en revanche, "il n'y a pas une baguette magique", regrette Amélie Verdier. Elle, voit plutôt "des solutions" qu'elle tente de mettre en place à l'échelle de la région. "Par exemple, je donne priorité à l'attractivité qu'on souhaite rendre à l'Ile-de-France pour convaincre les jeunes de venir travailler chez nous et ceux qui sont déjà là de le rester. Très concrètement, j'ai pris l'initiative de soutenir le logement en aidant les hôpitaux à acquérir des logements__, réserver des logements puisque le coût de la vie est très élevé en Ile-de-France", détaille la directrice de l'Agence Régionale de Santé. Elle avait organisé des états généraux avec tous les acteurs franciliens en septembre dernier