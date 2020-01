Crise des soins : plusieurs centaines de millions d'euros alloués aux hôpitaux du Berry

Le gouvernement l'avait annoncé en novembre. Les montants du plan "investir pour l'hôpital" ont été détaillés ce lundi. Dans le Berry, 12 centres hospitaliers de l'Indre et du Cher vont toucher des crédits, en particulier à Bourges.

C'était une promesse de la ministre de la santé, le 20 novembre 2019 : le gouvernement allouera 150 millions d'euros par an pendant trois ans aux hôpitaux publics, en crise depuis plusieurs mois. Ce lundi 20 janvier, l'Agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire dévoile le détail des crédits alloués à chaque établissement.

Bourges reçoit une dotation particulière de plus de 3 millions d'euros

À Bourges, l'hôpital va toucher une enveloppe particulière de 3,3 millions d'euros spécifiquement pour restructurer ses urgences, "dont les installations ne permettent plus de répondre dans le bonnes conditions à l'augmentation du flux des patients", précise l'ARS. En plus de cette dotation, 265 000 euros sont alloués à l'ensemble du centre hospitalier Jacques-Coeur pour son fonctionnement global, à savoir "équipements et petit matériel, ou petites opérations de travaux qui impactent le quotidien des services de soins".

Toujours à Bourges, le centre hospitalier psychiatrique George-Sand (EPSIC du Cher) va toucher, 150 000 euros, là aussi pour son fonctionnement global.

Dans le Cher, trois autres hôpitaux concernés

Centre hospitalier de Vierzon : 100 000 euros,

Saint-Amand-Montrond : 75 000 euros,

Hôpital local de Sancerre : 50 000 euros.

Dans l'Indre, sept établissements concernés