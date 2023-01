Crise des urgences de Thionville : la direction du CHR propose la création de douze postes

La création de douze postes en CDI aux urgences de l'hôpital Bel-Air de Thionville. Six d'infirmiers et six d'aides-soignants. C'est la proposition conjointe de la direction du centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville et de l'agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est pour essayer de mettre fin à la crise qui frappe le service depuis le 31 décembre.

Les deux parties ont rencontré, ce mardi 3 janvier, des infirmiers et aides-soignants qui ont décidé de se mettre en arrêt maladie durant les dernières heures de 2022, plus de 50 personnes en tout, en raison de l'épuisement provoqué par les vagues successives de bronchiolite, grippe et covid-19.

"Ces six postes d'infirmiers devront permettre d'assurer une activité 24 heures sur 24, et les six d'aides soignants seront amenés à travailler sur du brancardage, du "nursing", de la prise en charge de patients, mais aussi faire le lien avec les familles, précise David Larivière, directeur général par intérim du CHR Metz-Thionville.

"L'ARS nous a apporté son soutient, la direction du CHR s'est positionnée et ils savent que je suis avec eux, ajoute le docteur Philippe Alarcon, chef de service urgences et SMUR à Bel-Air, à l'adresse des personnels en arrêt de travail. Il faut maintenant sortir de cette difficulté. Ces propositions sont porteuses d'espoir. On ne fait pas une révolution en 24 heures mais la souffrance, qu'ils avaient besoin d'exprimer, a été entendue."

Les personnels en arrêt ont 24 heures pour se prononcer

Les personnels en arrêt de travail ont jusqu'au 4 janvier, au matin, pour faire savoir s'ils acceptent ces propositions. Les premiers arrêts de travail s'achèvent le 5 janvier, les derniers le 6. Les recrutements des aides-soignants sont espérés dès les prochains jours. Ceux des infirmiers prendront un peu plus de temps mais les démarches administratives seront lancées dès le 4 janvier.

A la question de savoir s'il n'a pas peur d'être confronté, dans cette zone frontalière où le Luxembourg attire, à des difficultés de recrutement encore plus fortes que celles que subit habituellement l'hôpital public, David Larivière se dit optimiste : "Nous recrutons régulièrement des personnels infirmiers car nous sommes un établissement important, et nous formons 500 professionnels de santé chaque année ce qui nous permet d'organiser des recrutements."

Le directeur général par intérim du CHR Metz-Thionville David Larivière (à droite) et Virginie Cayré, directrice générale de l'ARS Grand Est - Thomas Lavaud / Radio France © Radio France - Thomas Lavaud

Les Urgences thionvilloises fonctionnent depuis le 31 décembre en mode dégradé. Certains patients adultes peuvent être redirigés vers d'autres établissements du secteur. Le fonctionnement des urgences pédiatriques et obstétriques n'est pas concerné par ce mouvement.