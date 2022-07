Crise des urgences : il n'y aura pas de "non prise en charge", assure le ministre de la Santé François Braun

Le nouveau ministre de la Santé François Braun a voulu rassurer les Français ce vendredi matin, alors que de plus en plus de services d'urgences restreignent leur accès : il n'y aura pas de "non prise en charge", a-t-il assuré France Inter. Le système de filtrage pourrait être prolongé après l'été.