Crise des urgences : "L'été va être compliqué, le temps d'attente va s'allonger à Nancy"

Dans la salle d'attente, moins de dix personnes attendent patiemment. "On a l'habitude, aux urgences on attend c'est toujours comme ça !" Ce couple de septuagénaires attend depuis seulement un quart d'heure pour faire un scanner cérébral. A quelques mètres, un jeune homme prend son mal en patience depuis trois heures. "Je suis prêt à attendre, le distributeur de café en face est plein", sourit-il.

Le temps d'attente en moyenne est de 5h30 en ce moment, - Lionel Nace, chef du service d'urgences adulte du CHRU de Nancy

Progressivement, le temps d'attente s'est allongé. En cause : manque de matériel et personnel soignant épuisé. Actuellement, le temps d'attente moyen est autour de 5h30 au service d'urgences. Un chiffre à relativiser, selon le chef du service d'urgence, Lionel Nace : "Tout dépend du type de patient, ceux qui viennent pour de la bobologie vont vite tourner, alors que des patients plus âgés et qui ont des polypathologies vont rester bien plus longtemps."

Affluence en hausse de 20%

Un service qui risque de "déborder", selon Lionel Nace. "Il y a des moments où on n'a plus de brancard, il faut constamment chercher à droite à gauche. Les personnels soignants tentent de libérer des lits." Une situation qui risque de s'aggraver, alors que le service enregistre une affluence en hausse de 20% par rapport à l'année dernière.

Le centre informatique est le cœur névralgique du service d'urgences au CHU de Nancy © Radio France - CHRU de Nancy

Manque de personnel

Manque de moyens, mais de personnel aussi. Au sortir de la crise du covid-19, "les soignants sont fatigués", avoue Beatrix Fischer Faivre, en charge des aides-soignants au service d'urgences de Nancy. Burn out, surcharge de travail, démission... Kevin, infirmier aux urgences depuis 4 ans a été témoin de ces situations. "De nombreux soignants, avec beaucoup d'expérience ont décidé de partir. Ils n'arrivaient plus à tenir la cadence. Mais, on a besoin de cette expérience. On ne peut pas faire tourner un service avec seulement des jeunes diplômés d'État." Pour ce jeune infirmier, c'est un cercle vicieux : "le turn-over est impossible".

Malgré les difficultés, les congés ont pu être réservés pour la période de l'été. "Notre service est le seul établissement qui reste allumé jour et nuit, et ça le restera", affirme le chef de service.