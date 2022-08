Crise des urgences : le ministre de la Santé François Braun promet d'agir à l’Hôpital de Mont-Saint-Martin

Après un premier déplacement à la maison de santé pluriprofessionnelle de Saintignon à Longwy, François Braun est arrivé à l’Hôpital de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle. Pancartes à la main, une quinzaine de soignants et d’anciens soignants l’attendaient à l’entrée pour l’alerter sur les difficultés auxquels fait face l’hôpital en France. Une situation que connait l’ex-chef du pole des urgences de Metz-Thionville : “Il y a urgence pour les hôpitaux, je suis d’accord”.

Je reviendrai vers vous si ça ne marche pas

Sur place, certains soignants semblent désespérés : “Je pense qu’avec la politique que vous allez mener, vous n’allez rien régler” lâche l'un d'eux. Le ministre de la santé lui répond du tac au tac : “Et bien on va voir et je reviendrai vers vous si ça ne marche pas”.

Des urgences à flux tendus, avec plus de 50% d'intérimaires

Depuis le début du mois de juillet, une “mission flash” du gouvernement a été mise en route pour soulager les urgences cet été. Parmi les 41 mesures définies : la possibilité pour les services de réguler l’entrée en filtrant les passages, principalement par le SAMU. Malgré tout, les urgences manquent de personnel et travaillent encore en flux tendus, constate Gilles Dardenne, président de la communauté des médecins de l’Hôpital de Mont-Saint-Martin : “C’est très simple. On tourne avec un niveau de personnel intérimaire aux alentours de 50 à 60%. On est quotidiennement astreint à faire appel à des personnels extérieurs à l’établissement”.

Une évaluation des mesures de cette “mission flash” sera rendue à la fin du mois de septembre pour décider si, oui ou non, elles seront prolongées après l’été. Pour le moment, huit services d’urgences sont fermés en France. C’est quatre de plus qu’au mois de juillet.