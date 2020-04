Crise du coronavirus: l'explosion des ventes de tabac dans les régions frontalières

C'est le dernier tabac de Strasbourg avant la frontière allemande et en 22 ans de carrière, le buraliste, Mostapha Naha, n'a jamais vu ça. 6000 euros de chiffre d'affaires en une matinée contre même pas la moitié en une journée entière, avant le confinement. "J'ai jamais vendu autant de tabac, surtout des cartouches et du tabac à rouler" explique le buraliste, "j'ai revu des clients qui ne venaient plus depuis une dizaine d'années".

Une explosion des ventes dans toutes les régions frontalières

Ce boom du tabac dans ces régions frontalières n'est pas forcément lié à une augmentation du nombre de fumeurs ou de leur consommation, même si la France enregistre tout de même sur l'ensemble de son territoire une hausse de 10,7% de la consommation de tabac depuis le début du confinement, mais à l'approvisionnement devenu impossible à l'étranger. La SEITA, Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes y voit la démonstration de l'ampleur de ce qu'elle appelle l'évasion commerciale, des fumeurs qui franchissent la frontière pour acheter leurs cigarettes nettement moins chères, taxes françaises obligent. Et depuis la fermeture des frontières liée à l'épidémie de coronavirus, les fumeurs n'ont plus d'autre choix que de se rabattre sur les bureaux de tabac français.

Des chiffres impressionnants

Pour étayer sa démonstration, la SEITA vient de publier les chiffres éloquents des ventes dans les régions frontalières, depuis la fermeture provisoire des frontières:

+33,5% à la frontière avec l’Allemagne

+18,3% à la frontière avec la Suisse

+23,4% à la frontière avec l’Italie

+18,3% à la frontière avec l’Espagne

Le boom des roulées

Les fumeurs changent aussi d'habitudes de consommation et passent aux cigarettes roulées ou tubées, une tendance qui se vérifie surtout, chiffres vertigineux à l'appui, près des frontières de la région Grand-Est: +72,9% à la frontière avec la belgique et même +138,3% à la frontière avec l'Allemagne.

On a un petit problème de fiscalité

Hervé Natali, le responsable des relations territoriales à la Seita rappelle que l'achat des cigarettes génère chaque année 2,5 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales pour l'Etat français, que 40% des buralistes du Grand est ont mis la clé sous la porte entre 2002 et 2018. "On a un petit problème de fiscalité si j'ose dire", poursuit Herné Natali, "il faudra quand même se poser le moment venu les bonnes questions et prendre des bonnes décisions".