Crise du personnel aux urgences : fermetures de services en cascade en Gironde pendant les fêtes

Pas d'amélioration en vue dans les services d'urgences en Gironde, avec de nombreuses régulations mises en place pendant les fêtes de fin d'année. "Les tensions de recrutement" sont "telles que les leviers utilisés habituellement, tels que l’intérim et la réorganisation interne des services, ne suffisent pas à soulager les équipes en place", précise l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Les patients doivent donc contacter le 15 en cas de besoin.

À Sainte-Foy-la-Grande, les urgences seront inaccessibles entre 6h et 20h30 ce 25 décembre, et celles du Centre Hospitalier du Sud Gironde à Langon seront fermées ce 26 décembre de 8h30 à 20h30. Le service de la Polyclinique Bordeaux Rive droite à Lormont doit quant à lui mettre en place des fermetures nocturnes du 24 au 28 décembre. Les patients ne pourront donc pas y accéder entre 20h et 8h du matin.

Les urgences de l'hôpital de Blaye et de la Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu à Floirac sont quant à elles à nouveau accessibles depuis ce samedi matin 9h, après avoir été fermées ce vendredi, respectivement à 9h du matin et à 19h.