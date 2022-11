Crise en pédiatrie et bronchiolite : "31 enfants transportés hors de l'Ile-de-France", l'épidémie accélère

Les vacances de la Toussaint, sans école et donc avec moins de brassage n'ont pour l'instant pas accordé de répit aux soignants dans les cabinets médicaux et les services de pédiatrie franciliens... "31 enfants ont été transportés hors de l'Ile-de-France", en raison de la saturation des services de réanimation pédiatriques dans les hôpitaux de la région, annonce ce mardi le ministre de la Santé François Braun, lors d'une visite à l'hôpital Necker à Paris. François Braun constate en Ile-de-France "le pic le plus important en termes d'épidémie de bronchiolite". La région francilienne est en effet en phase endémique depuis le 3 octobre maintenant, selon l'Agence régionale de Santé, qui annonçait 28 transferts de jeunes patients, ce lundi soir . Le ministre de la Santé assure avoir demandé à l'ARS ainsi qu'à l'AP-HP que les "familles des enfants transférés soient prises en charge" notamment en termes de logement, sur le même modèle de ce qui avait été fait lors des transferts de patients en pleine épidémie de Covid-19.

Lors de sa visite au sein de l'hôpital Necker, le ministre a rencontré des "équipes fatiguées physiquement et moralement". Il assure que le gouvernement "va porter des aides conséquentes" pour ces équipes. Preuve en est cette rencontre prévue mercredi entre le ministre de la Santé et "l'ensemble des professionnels de la pédiatrie pour travailler sur la refondation non seulement de l'hôpital dans son ensemble, mais aussi de la filière de la santé de l'enfant". François Braun précise qu'il réunira "les sociétés savantes, les personnalités de la pédiatrie qui travaillent sur ce sujet et tous ceux qui ont contribué au rapport de l'Igas" (Inspection générale des affaires sociales) reconnu par plusieurs sociétés de pédiatrie et associations de familles d'enfants malades.

Cette réunion prévue mercredi portera principalement sur "l'avenir de la filière de pédiatrie", promet François Braun. Il rappelle qu'il a d'ores et déjà "annoncé des mesures d'urgence", et notamment l'aide financière de 150 millions d'euros à destination de plusieurs services hospitaliers. "Les assises de pédiatrie se tiendront en avril" afin de tirer un bilan sur cette question d'urgences pédiatriques saturées, mais aussi sur "la prolongation du plan des 1.000 jours et la problématique des filières de pédopsychiatrie qui sont aussi en difficulté", soutient le ministre. François Braun reconnaît une nouvelle fois que "l'hôpital est en difficulté". Il confirme s'être donné la mission de "refonder l'hôpital sur d'autres bases", sans toutefois les préciser.