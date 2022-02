Crise en psychiatrie : l'ARS Occitanie prend des mesures

Après la fuite de cinq patients en 10 jours hors des murs de l'hôpital Marchant, l’ARS liste dans un communiqué les différentes mesures mises en œuvre.

À la lecture de ces quatre pages, on apprend qu'un audit interne sur la sécurisation des lieux et des espaces est demandé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé : "cet audit appuyé par des experts externes et par les forces de l’ordre, visera à examiner les forces et faiblesses en la matière de ce site de près de 44 hectares, tout en conciliant l’exigence des libertés d’aller et venir avec la nécessité d’une meilleure sécurisation des lieux. "

Le communiqué de l'ARS confirme ce qui avait déjà été révélé par les organisations syndicales : l'installation sur le site de l'hôpital Marchant de quatre vigiles 24h/24 et 7j/7 ainsi que "la mise en place d’un poste avancé du bureau des admissions pour le contrôle des justificatifs de sorties des patients".

Inspections en cours

L'ARS précise que l’inspection qu'elle a réclamée est actuellement en cours et "qu'afin d’élargir les investigations déjà engagées par cette mission d'inspection de l’ARS et intégrer les aspects interministériels, les ministres de la Santé et de l’intérieur vont mandater une mission d’inspection conjointe IGAS/IGA qui prolongera les travaux de la mission ARS".

Selon nos informations, un médecin-expert de l'ARS et une inspectrice de l'IGAS (Inspection générale des Affaires Sociales) se sont déjà rendu dans l'établissement la semaine dernière.