93.000 cancers n'ont pas été diagnostiqués ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire

Le dépistage et la prévention, deux armes capitales contre le cancer. Mais depuis le début de la crise sanitaire il y a deux ans, on parle beaucoup moins de leur importance, alerte Emmanuel Barranger. Le professeur du centre anti cancer niçois Antoine-Lacassagne, estime que sur cette période, environ 93.000 cancers n'ont pas été diagnostiqués en France et ne sont donc pas traités. Ce qui veut dire qu'ils ne seront potentiellement pas pris en charge à temps.

Déjà des effets sur les patientes atteintes d'un cancer du sein

Le résultat est déjà visible malheureusement. "On a fait une étude, où on a comparé le profil des patientes atteintes d'un cancer du sein avant la crise et après le premier confinement. On a observé que ces dernières avaient un cancer du sein de taille plus importante, elles avaient aussi subi plus de chimiothérapie, parce qu'il n'y a pas eu de dépistage ou de diagnostic."

Le centre Antoine-Lacassagne dispose depuis peu d'une toute nouvelle technologie pour soigner des cancers rares ou très délicats à cibler.