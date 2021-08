Crise sanitaire aux Antilles : trois soignantes de Poitiers écourtent leurs congés pour aller aider

Christelle, Karine et Séverine, infirmière et aides-soignantes au CHU et à la polyclinique de Poitiers, décollent ce mardi soir de l'aéroport d'Orly pour aller prêter main forte à leurs collègues de Martinique et de Guadeloupe confrontés à une recrudescence sans précédent de l'épidémie de Covid-19.

Sévérine, Chrystel et Karine, trois soignantes du CHU et de la Polyclinique de Poitiers, volontaires pour aller prêter main forte aux Antilles françaises.

Comme une évidence, Christelle et Karine ont répondu présentes à l'appel aux volontaires lancés par le ministère de la Santé et relayé par le CHU de Poitiers pour envoyer en renfort des soignants aux Antilles françaises. Actuellement en alerte rouge, la Martinique et la Guadeloupe affichent des taux d'incidence "jamais connus" en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

"Quand on peut aider !" - Chrystel, infirmière SMUR du CHU de Poitiers

"Moi je pars en Guadeloupe et ma collègue Karine en Martinique", raconte Christelle, jointe par téléphone depuis la salle d'embarquement de l'aéroport parisien d'Orly. L'infirmière de Poitiers a accepté d'annuler une partie de ses vacances pour aller épauler ses collègues ultramarins.

"Ca a été très rapide, en deux jours il a fallu se préparer à partir. C'est un peu l'inconnu mais bon, j'avais participé l'année dernière aux évacuations sanitaires en train pour transférer des patients du Grand Est et de Paris et les rapatrier dans la Vienne pour désengorger des services de réanimations en souffrance, et ça avait été une expérience humaine incroyable".

"Motivée à aller aider et à apprendre plein de choses"

Karine, aide-soignante au service des maladies infectieuses du CHU de Poitiers, s'envole elle pour la Martinique, l'île des Antilles actuellement strictement confinée. "Je revenais de vacances, on m'a appelé samedi parce que j'avais proposé à ma cadre de réaliser une mission humanitaire. Elle m'a appelé et elle m'a demandé si je voulais toujours y aller même si j'étais toujours en vacances, j'ai répondu - bien sûr que oui !"

"Je me dis qu'avec cette crise tout le monde est fatigué mentalement et physiquement c'est normal que l'on vienne aider, on est tous dans la même difficulté, faut qu'on se soutienne !" - Karine, aide-soignante au CHU de Poitiers

Karine et Christelle sont accompagnées de Séverine, aide-soignante à la Polyclinique de Poitiers qui a elle aussi répondu présente à l'appel aux volontaires. Les trois soignantes poitevines resteront sur place pendant quinze jours.