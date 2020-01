Crise sanitaire en Chine : "On est bloqué chez nous" explique un couple de tourangeaux installé à Wuhan

L'épidémie qui sévit en Chine oblige les autorités à mettre la ville de Wuhan (foyer du coronavirus) et ses 11 millions d'habitants sous cloche. Parmi eux, un couple de Fondettes qui vit là-bas depuis plus de trois ans. Leur quotidien est devenu très compliqué.

La crise sanitaire qui touche le centre de la Chine atteint désormais Pékin ! Et son plus grand symbole à l'étranger, sa Cité Interdite, qui reste fermée jusqu'à nouvel ordre, alors qu'elle se trouve à plus de 1.000 kilomètres de Wuhan, la ville au coeur de la mystérieuse épidémie qui sévit depuis quelques semaines, qui a déjà fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes.

Il y a beaucoup de magasins fermés. On peut tenir encore quelques jours mais il va falloir sortir à un moment pour se réapprovisionner

Wuhan et ses 11 millions d'habitants placés en quarantaine depuis hier matin, ainsi que des villes limitrophes. Au total quelque 30 millions de personnes sont ainsi confinés chez elles. Comme ce couple de Fondettois contacté par la Nouvelle République que nous avons pu joindre via Skype. Jacky et Béatrice Raimbault sont à Wuhan depuis plus de trois ans et demi après une mutation professionnelle, et Béatrice nous l'a confirmé, plus aucun train ni avion ne peut entrer ou sortir de la ville. Wuhan est littéralement mise sous cloche.

"On nous demande de sortir avec des masques" Copier

Les rues sont désertes. Il n'y a plus de transports en commun

Béatrice dit par ailleurs faire confiance aux autorités sur place qui prennent bien les choses en main. "Ils mettent tout en oeuvre pour éviter que l'épidémie ne se propage ailleurs" dit-elle. Elle estime aussi être bien informée par le consulat français. Elle n'est pas inquiète pour sa santé mais estime que c'est le confinement qui pose problème.