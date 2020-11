Crise sanitaire : le 25e concours de foie gras est annulé à Maringues dans le Puy-de-Dôme

Le concours de foie gras de Maringues dans le Puy-de-Dôme n'aura pas lieu cette année. La 25e édition devait se tenir ce samedi dans l’enceinte du complexe sportif Bernard-Faure. Mais la crise sanitaire est passée par là. Après le coronavirus, voilà qu'une seconde menace virale refait surface. Celle de la grippe aviaire. A Maringues, on attend désormais l'officialisation de la suspension du traditionnel marché aux volailles organisé les lundis.

Après plusieurs pays du Nord de l’Europe, un premier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène de souche H5N8 a été détecté en Haute-Corse. Ce cas a été identifié dans le rayon animalerie d’une jardinerie située à proximité de Bastia, suite à la constatation de mortalités anormales parmi les volailles détenues. Tous les autres volatiles ont été euthanasiés.

Mesures pour contrer l'influenza aviaire

Cette déclaration du premier cas sur le territoire français a pour conséquence le placement par arrêté ministériel du 16 novembre 2020 de l’ensemble du territoire métropolitain au niveau du risque élevé vis-à-vis de l’influenza aviaire. À ce titre, les mesures suivantes s’appliquent pour le département du Puy-de-Dôme :



Claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux. Ces mesures s’appliquent à tout détenteur de volailles, y compris aux basses-cours

Interdiction de rassemblements d’oiseaux (type concours, foires ou expositions)

Interdiction de faire participer des oiseaux à des rassemblements organisés dans le reste du territoire

Interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes

Interdiction d’utilisation d’appelants

Ces mesures ont pour but de protéger les volailles domestiques d’une potentielle contamination qui aurait des conséquences désastreuses pour les échanges et exportations d’animaux vivants et de viandes de volailles et, en cas de déclaration chez un détenteur, une élimination de tous les animaux présents.

La préfecture du Puy-de-Dôme précise que la consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire – ne présente aucun risque pour l’homme.