Crise sanitaire : des règles supplémentaires de freinage renforcé dans le Puy-de-Dôme

Invité de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne ce mardi, le préfet dans le Puy-de-Dôme Philippe Chopin veut amplifier localement les mesures nationales. Cela concerne le port du masque, les parcs et jardins, la consommation d'alcool ou encore les brocantes et vide-greniers.

Conformément aux annonces du Président de la République du 31 mars dernier, les règles mises en place depuis le 20 mars dernier dans les 19 départements soumis à des mesures renforcées s’appliquent sur l’ensemble du territoire métropolitain depuis le 3 avril dernier, 19 heures. Ce nouveau cadre réglementaire vise à freiner le virus sans s’enfermer.

À la suite de ces annonces, le Préfet du Puy-de-Dôme a procédé à une consultation des élus, maires, présidents d’intercommunalité et parlementaires sur l’opportunité d’adopter des mesures départementales additionnelles afin, notamment, de prévenir les rassemblements de personnes. La majorité des élus a répondu favorablement à ces règles supplémentaires.

L’Agence régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes a également rendu un avis favorable. Philippe Chopin est venu détaillé ces mesures ce mardi matin sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne. Des mesures qui vont s’appliquer à compter du mercredi 7 avril prochain à 6 heures.

Généralisation du port du masque

Le port du masque sur la voie publique et dans les parcs et jardins est rendu obligatoire dans l’ensemble des communes de plus de 1000 habitants du département. Cela représente 110 communes dans le Puy-de-Dôme.

Parcs et jardins fermés à 18 heures

L’horaire de fermeture des parcs et jardins est avancé à 18 heures. La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les parcs et jardins est interdite dans l’ensemble du département. En complémentarité des dispositions nationales, la vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite dans l’ensemble du périmètre de la métropole clermontoise, même en accompagnement de repas, si les boissons ne sont pas vendues dans des contenants hermétiquement fermés (canettes, bouteilles).

Alcool et voie publique

Le Préfet a donné instruction aux forces de l’ordre de faire preuve de fermeté face aux rassemblements liés à la consommation d’alcool sur la voie publique, où bien souvent les gestes barrières et les règles de distanciation sociale ne sont pas respectés. Ainsi, les contrevenants (consommateurs et bars) à ces interdictions seront-ils verbalisés par les forces de l’ordre qui effectueront des contrôles spécifiques. Pour rappel, les établissements fermés administrativement pour non respect de ces nouvelles mesures ne seront plus considérés comme éligibles aux aides de l’État (fonds de solidarité…).

Brocantes et vides-greniers interdits

Seuls les commerces alimentaires et proposant la vente de plantes et assimilés dans les marchés demeurent ouverts. Dès lors, les braderies, brocantes, vide-greniers et ventes au déballage sont eux aussi interdits dans l’ensemble du département. Comme lors du deuxième confinement, les rayons de produits relevant de commerces par ailleurs fermés ne devront pas être accessibles aux clients au sein des commerces, supermarchés, centres commerciaux et autres magasins de vente de plus de 400m2. Seuls les rayons de première nécessité demeurent ouverts (alimentation, boissons, cosmétiques, puériculture par exemple).

Contrôles renforcés

Le Préfet du Puy-de-Dôme a demandé aux forces de l’ordre de renforcer leurs dispositifs de contrôle et de s’assurer du respect des mesures nationales comme départementales de freinage renforcé, qu’il s’agisse du respect des horaires du couvre-feu, des motifs de déplacement en journée ou de la lutte contre les rassemblements de six personnes. Le Préfet, le directeur de cabinet et les sous-préfets d’arrondissement prendront part à de nouvelles opérations de contrôle dans les prochains jours afin de s’assurer du respect de ces mesures.