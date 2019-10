Cueillette aux champignons : les règles d'or à suivre pour ne pas s'intoxiquer

Saint-Jean-le-Blanc, France

Le salon du champignon de Saint-Jean-le-Blanc s'est tenu ce week-end, avec comme but d'informer le public sur les espèces de champignons comestibles et toxiques. "Il est important de savoir les distinguer, affirme Dominique Seguin, membre de la société mycologique du Gâtinais et co-organisateur du salon, car on compte beaucoup d'intoxications au champignons."

493 cas d'intoxication en deux semaines

L'agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSES) décompte en effet 493 cas d'intoxication en France sur ces deux dernières semaines et tire le signal d'alarme. Alors quelles sont les règles à suivre pour ne pas s'intoxiquer ?

Champignon toxique, l'amanite panthère peut notamment provoquer de fortes diarrhées ou des hallucinations. © Radio France - Théophile Vareille

Premièrement il faut, lorsqu'on est en forêt, bien faire attention à déterrer l'entièreté du champignon, dès la base du pied. "Cela facilite l'identification," explique Dominique Seguin. Une fois les champignons récoltés, il ne faut pas les mélanger, surtout si l'on n'est pas certain de savoir quelle espèce on a cueillie.

Pour les stocker pendant la récolte, préférer aussi un panier aéré à un sac en plastique. "Dans un sac en plastique, les champignons risquent de s'écraser et de fermenter", avertit Dominique Seguin.

Se renseigner auprès d'un mycologue ou en pharmacie

Une fois rentré chez soi il faut avant toute chose se laver les mains et puis ensuite s'atteler le plus vite possible à la préparation des champignons. Pour les conserver, il est nécessaire de placer les champignons au réfrigérateur. Il aussi fortement conseillé de ne pas les consommer plus de deux jours après la récolte.

Pour s'assurer qu'un champignon est bien comestible Dominique Seguin conseille de se renseigner auprès d'un mycologue ou de son pharmacien : "Il ne faut avoir aucun doute avant de manger un champignon, surtout que certaines espèces toxiques ressemblent de très près à d'autres espèces comestibles."

En cas d'intoxication, appeler le SAMU au 15 ou le centre anti-poison le plus proche. Il est aussi recommandé de prendre en photo ses champignons avant la cuisson, pour permettre une identification plus rapide en cas d'intoxication.