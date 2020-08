Indre : plusieurs cas positifs de Covid-19 au village de Bonnu, dépistages organisés mercredi

Une opération gratuite de dépistage du Covide-19 sera organisée mercredi 19 août au village de Bonnu, sur la commune de Cuzion. Décision prise par la préfecture de l'Indre et l'Agence régionale de santé après la détection de plusieurs cas positifs dans le village.

Plusieurs cas positifs de Covid-19 ont été repérés au village de Bonnu, sur la commune de Cuzion dans l'Indre. Pour éviter une transmission et une propagation du coronavirus, une opération de dépistage va être organisée mercredi 19 août de 9 heures à midi. Elle aura lieu sur le terrain de boules, derrière la maison des sorcières à Bonnu.

Un prélèvement par voie nasale sera effectué par un cabinet infirmier local. "L’objectif est d’identifier d’éventuels nouveaux cas contacts, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi casser les chaînes de transmission du virus.L’ARS Centre-Val de Loire et la préfecture de l’Indre encouragent fortement la population à participer à ce dépistage gratuit qui est ouvert à toute personne à partir de 11 ans", est-il écrit dans un communiqué de presse adressé ce lundi soir. Il faut venir avec un masque, sa carte d'identité et sa carte vitale.