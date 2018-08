La baignade est rouverte au lac de La Monnerie, sur la base de loisirs de La Flèche. Elle avait été interdite pour la journée du dimanche 19 août, parce que les surveillants de plage avaient repéré des cyanobactéries... Ces organismes qu'on appelle aussi les algues bleues, mêmes si elles sont plutôt de couleur verte, et qu'on peut voir flotter à la surface de l'eau.

La baignade est réautorisée depuis lundi parce que les algues ne sont plus visibles. Mais l'Agence régionale de santé, l'ARS, est quand même venue mardi 21 août faire des analyses de l'eau du lac.

Quand on ne les voit plus en surface elles peuvent rester un peu en suspension dans l'eau. On vérifie qu'il n'y a pas de toxines, qui comportent un risque pour la population : irritations, vomissements, nausées. L'an dernier dans le Maine-et-Loire, plusieurs chiens sont morts contaminés par des cyanobactéries" - Joris Lelay de l'ARS

L'ARS devait dire jeudi s'il faut à nouveau interdire ou pas la baignade, en fonction des résultats des tests. Car ce n'est pas parce qu'il y a des cyanobactéries qu'il y a danger : seuls certains types d'algues bleues rejettent des toxines néfastes pour la santé humaine.

L'ingénieur en charge de la qualité des eaux de baignade en Sarthe constate que les concentrations en cyanobactéries qui dépassent le seuil d'alerte sont de plus en plus fréquentes dans le département.

Globalement ça augmente, on sait que c'est lié à la température et l'ensoleillement, mais on ne connaît pas les raisons exactes de développement des cyanobactéries. On a parfois des surprises. Il a fait moins chaud et moins ensoleillé ces dernières semaines, pourtant on a eu davantage de développement de cyanobactéries sur de nouveaux sites" - Joris Lelay de l'ARS