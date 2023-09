Cyanobactéries : la baignade reste interdite à l'étang du Gué de Selle à Mézangers

Les Mayennais ne peuvent toujours pas piquer de tête dans l'étang du Gué de Selle à Mézangers : la baignade est interdite depuis le 17 août à cause des cyanobactéries. Ces micro-algues prolifèrent dans l'eau lorsque les températures élevées et produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour la santé de l'homme et des animaux.

ⓘ Publicité

Des prélèvements sont réalisés toutes les semaines par l'Agence régionale de santé pour contrôler le taux de présence des cyanobactéries dans l'eau. Les derniers résultats ont mis en évidence une concentration de ces algues supérieure au seuil réglementaire. Un nouveau contrôle sanitaire sera réalisé le lundi 4 septembre dans l'étang du Gué de Selle : en fonction du taux de cyanobactéries détecté, le plan d’eau pourrait alors rouvrir à la baignade.

Les six autres plans d’eau en Mayenne ouverts à la baignade

Pour l'instant, les six autres plans d'eau qui existent en Mayenne ne sont pas concernés par cette présence importante des cyanobactéries. Ils restent donc ouverts à la baignade : il s'agit des sites d'Argentré, de La Haie Traversaine, de Saint-Denis-du-Maine, de La Selle-Craonnaise, de Louverné et de Saulges.