Cyber-attaque à l'hôpital de Corbeil-Essonnes : l'ARS active une cellule de crise

Après la cyber-attaque du centre hospitalier sud francilien (CHSF), tous les logiciels métiers de l’hôpital, les systèmes de stockage (notamment d’imagerie médicale) et le système d’information ayant trait aux admissions de la patientèle sont pour l’instant inaccessibles.

L’ARS Île-de-France vient en appui. Elle coordonne la continuité des prises en charge des patients du centre hospitalier et elle active une cellule de crise.

Une cellule de crise a été mise en place

L’ARS a activé une cellule de crise pour suivre la situation. Il s'agit aussi de soutenir les équipes et de coordonner la prise en charge en lien avec les établissements de santé de la région.

L’ARS a informé tous les établissements de santé franciliens. Elle leur demande d'être très vigilant, de faire très attention à la sécurité de leurs systèmes d’information.

Pour l'instant, aucun autre établissement de santé de la région n’est impacté par cette cyberattaque, indique l'ARS.

Les consultations et les soins programmés en hôpital de jour

L'activité obstétricale

L'ARS demande à toutes les femmes dont la grossesse est suivie au CHSF de continuer de se rendre aux consultations déjà prévues avec leur dossier médical.

Elles doivent venir aux urgences en cas de problème ou pour leurs accouchements qui sont assurés.

L’équipe pédiatrique est opérationnelle pour les nouveau-nés qui nécessiteraient une prise en charge immédiate après la naissance. ·

Les IVG médicamenteuses ou chirurgicales

Les patients qui ont une intervention prévue (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, etc.) dans les jours qui viennent au sein du CHSF, ne doivent pas hésiter à contacter leur praticien, le service qui les suit ou le standard de l’établissement. Ils doivent se faire connaître et faire le point sur leur prise en charge.

L'ARS s'appuie sur la solidarité régionale

La continuité des soins a été coordonnée par l’ARS, en s'appuyant sur la solidarité régionale, en lien avec l’établissement. Le CHSF a déclenché son plan blanc. Il a déprogrammé les activités du bloc opératoire.

Tout est mis en œuvre pour maintenir les soins ambulatoires de sa patientèle et les consultations.

La régulation des urgences et les transferts de patients à risque, dont les soins nécessitent l’accès au plateau technique, sont assurés par le SAMU.

Les bébés hospitalisés ont été transférés

Trois équipes spécialisées de SAMU pédiatrique ont été mobilisées mardi et mercredi 23 et 24 août 2022 pour assurer le transfert des nourrissons hospitalisés en réanimation et en soins intensifs de néonatalogie.

Un diagnostic approfondi de la situation se poursuit dans tous les services de l’établissement afin d’anticiper d’éventuels besoins de transferts dans les jours qui viennent, précise l'ARS.