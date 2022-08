Cyberattaque : comment les hôpitaux d'Occitanie se protègent ?

Difficile d'imaginer un monde sans numérique, et pourtant, quand un hôpital subit une cyber attaque, il n'y a plus aucune trace des RDV programmés. Impossible de réaliser des radios, des scanner, des IRM. Impossible aussi d'assurer l'accueil aux urgences, de mettre à jour les dossiers de patients ou de transmettre des résultats d'analyses.

Des difficultés et beaucoup plus de travail pour les agents déjà débordés par la crise sanitaire.

Investir dans une protection numérique efficace

Pour se relever d'une attaque il va faut investir, dans de nouveaux ordinateurs, de nouveaux logiciels. La CGT du CHU de St Gaudens craint qu'une nouvelle attaque puisse avoir lieu dans un contexte économique déjà tendu.

Et pourtant, la solution contre ces cyber attaques est bien là, il faut des ordinateurs récents avec des logiciels à jour et des anti-virus. La protection passe aussi par une hygiène informatique, oubliez donc les clefs USB utilisées sur votre ordinateur personnel et professionnel, fermez systématiquement vos sessions , soyez vigilants sur les pièce-jointes et ne cliquez pas trop vite sur les liens reçu par mail.

Tout le monde est exposé

En cas de cyber attaque, des robots scrutent les appareils informatiques connectés à Internet et remontent toutes ses vulnérabilité, peu importe l’établissement. Tout le monde est ainsi exposé : usines d’énergie, éoliennes, équipements connectés ou encore caméras de vidéo surveillance. Pour Sylvain Daumas, expert en cybersécurité pour le cabinet de conseil SCASSI à Labège, il n'y a pas de ciblage plus particulier des hôpitaux "Il y a plutôt en effet d’opportunité. La motivation principale étant évidemment l’argent puisque les hôpitaux ciblés sont attaqués par des "CryptoLocker" c’est-à-dire des malware qui chiffrent les données de l’hôpital et demandent une rançon en échange."

Il y a également le vol de données médicales, "Un dossier médical peut se revendre environ 300 euros au marché noir" précise Sylvain Daumas.