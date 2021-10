Cyclisme : le Paris-Nice 2022 s'arrêtera en Creuse

La Creuse accueillera une étape du prochain Paris-Nice, la première grande course cycliste de la saison qui se déroulera du 6 au 13 mars prochain. C'est Dun-le-Palestel qui a été choisie par les organisateurs de la course pour accueillir les coureurs.

On la surnomme la "course au soleil", en 2022 la Creuse aura son rayon. Non seulement les coureurs du Paris-Nice 2022 passeront dans le département mais en plus ils s'y arrêteront. Dun-le-Palestel a été choisie par les organisateurs pour être ville d'arrivée de l'étape du 8 mars prochain. Selon l'organisation établie pour l'instant, la ligne d'arrivée de cette étape sera tracée en plein centre-ville entre la mairie et l'office de tourisme. La course se déroule du 6 au 13 mars 2022.

Un coup de projecteur

La participation financière demandée par les organisateurs de cette première grande course cycliste à étapes de la saison est importante : 43 200 euros. Mais cette somme ne sera pas entièrement supportée par la commune. "La communauté de communes du Pays Dunois, le Conseil départemental et pourquoi pas la région et des partenaires privés seront amenés à participer", explique Laurent Daulny. Le maire de Dun-le-Palestel voit cette participation comme un investissement pour l'avenir. "Le premier apport sera économique puisque les hôtels du secteur vont héberger les coureurs, leurs équipes et les spectateurs. Il y en aura aussi pour les restaurants et les autres commerces. Et puis il y a également les retombées médiatiques : tous les téléspectateurs qui vont voir et découvrir Dun-le-Palestel, pour y venir ensuite."

Un tremplin vers le Tour de France

Organiser un tel évènement cycliste est également présenté comme un premier pas vers le Tour de France. "Nous sommes une terre de cyclisme", aime rappeler Eric Dupeux, premier adjoint à la mairie de Dun-le-Palestel. C'est lui qui est chargé de l'organisation de cette arrivée d'étape du Paris-Nice en Creuse. Et comme Dun-le-Palestel est candidate, comme Évaux-les-Bains, pour être ville étape du Tour de France en 2023, il compte se servir de cette expérience et de celle du critérium pour convaincre les organisateurs de faire passer la Grande Boucle chez lui en Creuse.